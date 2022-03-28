هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

الوكيل الإخباري - جددت هيِئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تاكيدها على أنه تبقي 4 أيام فقط على تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة.



ودعت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الإثنين، إلى المسارعة بالتسجيل على منصة ( https://kahraba.gov.jo/) للاستفادة من التعرفة المدعومة وتجب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء 5 اضعاف.

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سارع للتسجيل على منصة : pic.twitter.com/k5SnY8rwja باقي 4 ايام على تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدةسارع للتسجيل على منصة : https://t.co/1RCHKCYsvG March 28, 2022