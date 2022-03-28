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الإثنين، 28-03-2022 01:36 م

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

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الوكيل الإخباري - جددت هيِئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تاكيدها على أنه تبقي 4 أيام فقط على تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة.

ودعت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الإثنين، إلى المسارعة بالتسجيل على منصة ( https://kahraba.gov.jo/)  للاستفادة من التعرفة المدعومة وتجب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء 5 اضعاف. 

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