فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3:30 عصراً عن مناطق اليوم - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية الأحد، لغايات اجراء الصيانة السنوية.



وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من 9 صباحا ولغاية 3:30 عصراً في مناطق: ابو سيدو ومثلث السليحات وميدان الرماية ومزرعة العواملة ومضخة 50 في أبو سيدو والمجاورين لمركزي امن الكريمة ودفاع مدني ابو سيدو وعين سلمى وبئر صوفرة ومدرسة ابو سيدو الأساسية.



وأضافت ان الفصل سيشمل أيضا مناطق: حي أبو ايوب وحي الزهور والساخنة والحمامرة من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 عصراً.

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