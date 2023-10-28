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السبت، 28-10-2023 06:58 م

قطع الكهرباء من 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في وادي الأردن بلواء دير علا غدا الأحد ، لغايات اجراء الصيانة السنوية .

وقالت الشركة في بيان ، إن الفصل الذي يمتد من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا سيشمل مناطق أبو الزيغان و جزءا من رويحة وجزءا من ضرار وتفرع ضرار الزراعي والدباب ومضخة ابو الزيغان وبئر ابو الزيغان ومدرسة رويحة الأساسية و مشاغل الرويحة وبيت الضيافة ومدرسة ضرار بن الأزور وتفرع جاد الحق ومحطة محروقات ضرار وتفرع حي ابو غنام و تفرع ريف المعشر ومجاوريه .

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