فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بدير علا غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في لواء دير علا غدا الخميس، لإجراء الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل المبرمج سيكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 عصراً.

وسيشمل الفصل مناطق، أبو الزيغان وجزء من رويحة، وجزء من ضرار وتفرع ضرار الزراعي والدباب ومضخة وبئر أبو الزيغان ومدرسة رويحة الأساسية، ومشاغل الرويحة وبيت الضيافة ومدرسة ضرار بن الأزور وتفرع جاد الحق ومحطة محروقات ضرار، وتفرع حي أبو غنام، وتفرع ريف المعشر ومجاوريه.