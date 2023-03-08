فصل مبرمج للتيار الكهربائي في الشونة الجنوبية غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية غداً الخميس، لغاية إجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفصل المبرمج للتيار الذي ستكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية الثانية والنصف ظهراً، سيشمل مناطق، حمرة الصحن/جامعة البلقاء التطبيقية، وظهرة الرمل، ومركز صحي ظهرة الرمل، وشركات المزارعون، والغور الأوسط، وآسيا والنعيمات اخوان، والنهر المقدس، والشركة العالمية للصناعات الهندسية، ومزارع زيد الرفاعي، وأبراج الاتصالات والعبدلات وحران زريقات ومخيم ساليني.



كما سيشمل الفصل، عددا من المزارع، إضافة إلى الشركة المتقدمة ومصنع محمد نايف البطاينة وغور كبد ومضخات سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركة قرية المجهول والكرامة والشونة الجديدة، وجزء من الشونة الجنوبية والشركة الماسية وكسارة أبو داري ومزرعة عبد الغني المناصير وشركة السواعد الخضراء ومزرعة النبر ومديرية شرطة غرب البلقاء والأحوال المدنية ومجمع الدوائر الحكومية والبنك الإسلامي وبنك الإسكان وبنك القاهرة عمان ومديرية الأشغال.



