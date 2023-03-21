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الثلاثاء، 21-03-2023 07:06 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الشمال يوم غد الأربعاء ، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان ، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل بمحافظة اربد مناطق : شارع قريش و منطقة المنارة / حي الابرار وشوارع محمد اقبال والاثير والابرار وحسن البصري والزهراوي ومحمود الحوراني والاهرام وعبد الحميد شرف ، والذي سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً .

كما سيشمل الفصل بمحافظة المفرق مناطق : روضة ابو الهيال واسكان المهندسين بالروضة والزعتري ومثلث الباعج ، والذي ستكون فترته من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً .

وبينت الشركة ان الفصل سيشمل بمحافظة جرش مناطق: ام قنطرة والنبي هود والخريشية واسكان الفقراء والرياشي والعبارة وعنيبة والكفير واسكان المهندسين في ام قنطرة واسكان عنيبة ، والذي ستكون فترته من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الخامسة مساء .

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