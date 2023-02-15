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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غداً

الأربعاء، 15-02-2023 03:36 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غداً

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة المفرق غداً الخميس ، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم ، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل مناطق منشية القنو والمنارة / الشارع الرئيسي وسط البلد والتي يرجح أن يمتد فيها الفصل من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً .


وبينت أن الفصل سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة عصراً ، في مناطق ، ام الجمال والجمرا وحي المدادحة وعميرة والاكيدر والسويلمة وطريق حدود جابر .


 




 

 


 

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