فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة المفرق غداً الخميس ، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم ، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل مناطق منشية القنو والمنارة / الشارع الرئيسي وسط البلد والتي يرجح أن يمتد فيها الفصل من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً .



وبينت أن الفصل سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة عصراً ، في مناطق ، ام الجمال والجمرا وحي المدادحة وعميرة والاكيدر والسويلمة وطريق حدود جابر .



