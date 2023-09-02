السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

"هيئة الأسرى": الأسير الجريح العواودة بوضع صحي مستقر

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

مستشفى معان تعلن نتائج فحوصات عمال من شركة خاصة راجعوها أمس

صدور إرادة ملكية سامية

الجغبير: منح الأولوية للمنتجات الأردنية بالمقاصف المدرسية يدعم الصناعة

توضيح بشأن العقد الجماعي الجديد لحماية حقوق العاملين في المدارس الخاصة

ماذا قالت الصحف العالمية في وفاة الملياردير محمد الفايد؟

السبت، 02-09-2023 01:46 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

ت


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، اليوم السبت، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال( اربد والمفرق وجرش ) غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة اربد مناطق كفر يوبا/ التطوير الحضري ، وكفر يوبا / طريق الترخيص، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.


وأضافت، ان الفصل سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: الجدعة / الشارع الرئيسي وشرق تل رماح، من 10 صباحا ولغاية 2 ظهرا ، فيما سيكون بمحافظة جرش في مناطق: مرصع/ حي عدمة، اضافة الى المجاورين لمسجد الراشدين، من 8:30 صباحا ولغاية 3 عصرا .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
512562_1_1692962943

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

720233113198363818906

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

820233017011371345870

من هو المخرج الاردني الراحل سمير الخوالدة ؟

00b5662a-f00c-47a6-92d4-f677b71ff129

الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

خ

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

طط

مستشفى معان تعلن نتائج فحوصات عمال من شركة خاصة راجعوها أمس

أخبار متعلقة
476432

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

١

اتحاد المزارع: زيادة أعداد المزارع المستأجرة بشكل غير مدروس يؤدي لانهيار القطاع

0L5A8806

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظتين - اسماء

وزارة التربية والتعليم

التربية : إخلاء مدرسة بسبب التصدعات وتحويل دوام الطلاب للفترة المسائية

سجن كلبشات

القبض على مطلق نار احتفالًا بالثانوية اصاب طفلة في جرش

64dd18c66e656

إصابة طفلة بعيار ناري نتيجة احتفالات التوجيهي في جرش