اتحاد المزارع: زيادة أعداد المزارع المستأجرة بشكل غير مدروس يؤدي لانهيار القطاع

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال رئيس اتحاد أصحاب المزارع، محمد الساكت إن 66.3% من مزارع الاتحاد متواجدة في منطقة البحر الميت والتي تعتبر النسبة الأكبر في القطاع أما باقي المزارع تتوزع على السلط وجرش ومناطق أخرى . اضافة اعلان
وأضاف الساكت لـ"الوكيل الإخباري" أن قطاع المزارع المستأجرة لغايات التنزه والاحتفالات يعاني من زيادة ملحوظة بإنشاء مزارع جديدة بشكل غير مدروس .
ونوه الى وجود أكثر من 1800 مزرعة في الأردن.
وعلى صعيد آخر أكد الساكت أن نسبة حجوزات المزارع خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية بلغت 90% في عمان والسلط وجرش.
وختم" في البحر الميت لم تتجاوز نسبة الحجوزات 50% بسبب الأجواء الحارة جداً".