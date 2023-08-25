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الجمعة، 25-08-2023 02:42 م

اتحاد المزارع: زيادة أعداد المزارع المستأجرة بشكل غير مدروس يؤدي لانهيار القطاع

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال رئيس اتحاد أصحاب المزارع، محمد الساكت إن 66.3% من مزارع الاتحاد متواجدة في منطقة البحر الميت والتي تعتبر النسبة الأكبر في القطاع أما باقي المزارع تتوزع على السلط وجرش ومناطق أخرى . اضافة اعلان


وأضاف الساكت لـ"الوكيل الإخباري" أن قطاع المزارع المستأجرة لغايات التنزه والاحتفالات يعاني من زيادة ملحوظة بإنشاء مزارع جديدة بشكل غير مدروس . 

ونوه الى وجود أكثر من 1800 مزرعة في الأردن.  

وعلى صعيد آخر أكد الساكت أن نسبة حجوزات المزارع خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية بلغت 90% في عمان والسلط وجرش.

وختم" في البحر الميت لم تتجاوز نسبة الحجوزات 50% بسبب الأجواء الحارة جداً".

 




 

 


 

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