اتحاد المزارع: زيادة أعداد المزارع المستأجرة بشكل غير مدروس يؤدي لانهيار القطاع

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



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قال رئيس اتحاد أصحاب المزارع، محمد الساكت إن 66.3% من مزارع الاتحاد متواجدة في منطقة البحر الميت والتي تعتبر النسبة الأكبر في القطاع أما باقي المزارع تتوزع على السلط وجرش ومناطق أخرى .وأضاف الساكت لـ"الوكيل الإخباري" أن قطاع المزارع المستأجرة لغايات التنزه والاحتفالات يعاني من زيادة ملحوظة بإنشاء مزارع جديدة بشكل غير مدروس .ونوه الى وجود أكثر من 1800 مزرعة في الأردن.وعلى صعيد آخر أكد الساكت أن نسبة حجوزات المزارع خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية بلغت 90% في عمان والسلط وجرش.وختم" في البحر الميت لم تتجاوز نسبة الحجوزات 50% بسبب الأجواء الحارة جداً".