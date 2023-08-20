التربية : إخلاء مدرسة بسبب التصدعات وتحويل دوام الطلاب للفترة المسائية

الوكيل الاخباري - قررت مديرية تربية جرش إخلاء مدرسة جرش الثانوية الأسبوع المقبل بعد تقرير كشف وجود عيوب إنشائية وتصدعات في المدرسة، وفق مدير مدرسة باب عمان الثانوية للبنين عامر عرسان.



وقال في تصريحات صحفية ان دوام طلاب مدرسة جرش سيحول إلى الفترة المسائية في مدرسة باب عمان الأساسية للبنين، مشيرا إلى أن عددهم يصل إلى 950 طالبا بواقع 21 شعبة مدرسية.



وأوضح أن مدرسة جرش الثانوية تأسست عام 1913، لكن المبنى الحالي للمدرسة تأسس عام 1974.



من جانبه قال مدير تربية جرش باسم عضيبات، إن عدد طلاب المدارس الحكومية في محافظة جرش يبلغ 60 ألف طالب وطالبة موزعين على 183 مدرسة حكومية منهم 5 آلاف طالب التحقوا هذا العام بالصف الأول.

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