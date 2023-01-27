فعاليات متنوعة لتفعيل الحراك السياحي بالعقبة

الوكيل الاخباري - تشهد مدينة العقبة نشاطا سياحيا ملحوظا، يتميز بتنوع الفعاليات السياحية التي أعدتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتفعيل الحراك السياحي في المنطقة واستقبال الزوار المحليين والأجانب .



وبهدف تنشيط الحركتين السياحية والتجارية في مدينة العقبة الساحلية، أطلقت السلطة في الثاني من كانون الثاني الجاري كرنفال العقبة السياحي للتسوق والتخفيضات تحت شعار "الدفا جنوبي"، بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة ومشغلي القطاع السياحي، ولا سيما الفنادق والمطاعم .

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