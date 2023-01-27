الجمعة 27-01-2023
الوكيل الاخباري

5 قتلى بعملية إطلاق نار في القدس

الملك يلتقي الحاكم العام لكندا

اغلاق كلي لشارع الجامعة الأردنية في هذه الأوقات

أمانة عمان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

7 إصابات بتدهور باص صغير بالأغوار الشمالية

الملك ورئيس الوزراء الكندي يعقدان مباحثات في أوتاوا

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الخارجية تعزي بضحايا الهجوم الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في طهران

فعاليات متنوعة لتفعيل الحراك السياحي بالعقبة

رئيس مجلس النواب يلتقي نظيره الجزائري

الجمعة، 27-01-2023 08:19 م

فعاليات متنوعة لتفعيل الحراك السياحي بالعقبة

1202326193317986500425


الوكيل الاخباري - تشهد مدينة العقبة نشاطا سياحيا ملحوظا، يتميز بتنوع الفعاليات السياحية التي أعدتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتفعيل الحراك السياحي في المنطقة واستقبال الزوار المحليين والأجانب .

وبهدف تنشيط الحركتين السياحية والتجارية في مدينة العقبة الساحلية، أطلقت السلطة في الثاني من كانون الثاني الجاري كرنفال العقبة السياحي للتسوق والتخفيضات تحت شعار "الدفا جنوبي"، بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة ومشغلي القطاع السياحي، ولا سيما الفنادق والمطاعم . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الملك يلتقي الحاكم العام لكندا

120236212320662596648

اغلاق كلي لشارع الجامعة الأردنية في هذه الأوقات

1202323114524634814337

أمانة عمان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الدفاع المدني 4

7 إصابات بتدهور باص صغير بالأغوار الشمالية

1

الملك ورئيس الوزراء الكندي يعقدان مباحثات في أوتاوا

وزارة الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا الهجوم الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في طهران

أخبار متعلقة
مريضة 2

فريق طبي في العقبة ينجح بإجراء عملية لحالة مرضية نادرة لثلاثينية - صورة

a87e57055826cd2d206d9ebc2863f5f0

استثناء مركبات موديل 2017 من قرار حظر الاستيراد حتى شباط

شرطة سير (1)

إدارة السير: اعطال مركبات سببت إرباكاً لحركة السير صباح اليوم

e6ce1d29-263744

فرص تدريب وعمل للذكور والإناث في العقبة - تفاصيل

1220221313183656868168

طعن مواطن اثر مشاجرة بشارع الكورنيش في العقبة

e

العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات العقبة