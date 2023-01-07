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السبت، 07-01-2023 06:36 م

العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات العقبة

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الوكيل الاخباري - استكمالا للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع وجهاء وممثلي مدينة العقبة الأسبوع الماضي، وبتوجيهات ملكية، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، عددا من وجهاء وممثلي عن أبناء وبنات المدينة، للوقوف على مطالبهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم.

وفي بداية اللقاء، أكد العيسوي اعتزاز جلالة الملك بجميع أبناء العقبة المشهود لهم دائما بمواقفهم الرجولية والمشرفة وانتمائهم الصادق لهذا البلد ولقيادته الهاشمية الحكيمة ودورهم الكبير في مسيرة بناء الوطن.

وقال، خلال اللقاء الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا ومحافظ العقبة خالد الحجاج، إن هذا اللقاء جاء بتوجيهات ملكية مباشرة، لاستكمال الحديث حول أولويات ومطالب واحتياجات مدينة العقبة.

وشدد على أن جلالة الملك يؤكد دوما أهمية التخفيف عن المواطن من الضغوط المعيشية وإيجاد الفرص للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، خاصة من خلال الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية للشباب والسيدات والجمعيات، وتسهيل عملية تمويل وترخيص هذا النوع من المشاريع.

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