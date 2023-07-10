فوز جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمراكز الثلاثة الأولى بمسابقة السايبر

الوكيل الاخباري - فازت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مُمثلة بكُلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات، بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة محاربي السايبر، في نسختها الثانية الهادفة إلى تمكين الطلاب الشغوفين بالأمن السيبراني، ومنحهم الفرصة لتحسين مهاراتهم وتعلّم تقنيات جديدة وزيادة ثقتهم في معرفتهم بالأمن السيبراني.



وشارك في المسابقة التي نظَّمها المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC Jordan) بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، حوالي 600 متسابق ومتسابقة من مختلف جامعات ومدارس المملكة، حيث تأهل للمرحلة النهائية 65 فريقا وكل فريق مكوّن من أربعة أشخاص، وشاركت جامعة العلوم ب 64 طالبًا.

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