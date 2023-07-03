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الإثنين، 03-07-2023 04:42 م

باحثة من جامعة العلوم والتكنولوجيا تفوز بجائزة دولية

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الوكيل الإخباري- فازت المهندسة المعماريّة إخلاص الربابعة/ المبتعثة من كلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا لدراسة الدكتوراة في جامعة فيرجينيا تك، بجائزة جوناثن كنج المرموقة (ARCC King Student Medal)، كأفضل طالبة دكتوراة تقديرًا لتميّزها في الأبحاث المعماريّة والبيئيّة.

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وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، إن إدارة الجامعة تفخر وتعتز بالإنجاز الذي حققته المهندسة، نظير تفوّقها بين طلبة الجامعات على مستوى العالم، مؤكدًا على استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي القائم على أحدث المستويات التكنولوجية الرائدة على النطاق العالمي، وحرصها على تطوّر المناهج الدراسية الأكاديمية التي توفّرها لطلابها تحت إشراف كوادر تدريسية مُتخصّصة لتحفيزهم على التطوّر والتعلّم المُستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة.


وتُمنح الجائزة التي تُعنى بالتميز في الهندسة المعمارية والبحوث البيئية، من اتحاد مراكز البحوث المعماريّة في الولايات المتحدة الأميركيّة لطالب واحد فقط في العام، حيث يخضع اختيار المستفيدين لتقدير المؤسسات للأعضاء الفردية، ويعتمد على معايير تعترف بالابتكار والنزاهة والمنح الدراسية في أبحاث التصميم المعماري أو البيئي.


وتخرّجت المهندسة الربابعة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عام 2018، وحصلت على درجة البكالوريوس في هندسة العمارة والماجستير في الهندسة المعماريّة عام 2020 من نفس القسم، وتستعد فور إكمالها درجة الدكتوراة من جامعة فيرجينيا للإلتحاق بكلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا كعضو هيئة تدريس.

 




 

 


 

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