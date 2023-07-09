العلوم والتكنولوجيا تحصل على تمويل لمشروع حول المساءلة المجتمعية

الوكيل الإخباري- حصل مركز دراسات التنمية المستدامة والتكنولوجيا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، على تمويل لمشروع تطوير أدوات تعمل على تعزيز المساءلة المجتمعية للمؤسسات الصحية، ضمن مبادرة "تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة"، والتي تأتي جزءا من مشروع نزاهة بتمويل مشترك من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن من خلال مركز الحياة – راصد.

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وقال مدير مركز دراسات التنمية المستدامة والتكنولوجيا الدكتور عمار المعايطة، خلال توقيع اتفاقية التمويل بحضور السفير الإسباني في عمان إن المشروع سينفذ من قبل كادر المركز بالشراكة مع مؤسسات مجتمع محلي بهدف تطوير أدوات مساءلة مجتمعية تعزز مخرجات المؤسسات الصحية، من خلال أنشطة مختلفة وضمن أطر زمنية محددة، مؤكدا أن العمل جار في المركز للمشاركة في مشاريع ومبادرات، وإعداد دراسات تخدم المجتمع المحلي وتحقق أهداف التنمية المستدامة.