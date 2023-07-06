العلوم والتكنولوجيا والثقافة العسكرية تبحثان التعاون

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، ومدير التريبة والتعليم والثقافة العسكرية العميد الركن سفيان سليحات اليوم الخميس التعاون بين الجامعة والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في المجالات التعليمية والأكاديمية والطلابية.



وأكد السالم الدور الريادي التعليمي لمديرية الثقافة العسكرية في تنفيذ بنود ومحاور المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين، لافتا إلى استعداد الجامعة لتقديم التسهيلات اللازمة لمديرية التربية والثقافة العسكرية، لتعزيز دورها في توفير فرص التعليم العالي لأبناء القوات المسلحة لإكمال دراستهم الجامعية.

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بدوره، أشاد سليحات بدور الجامعة الريادي ودعمها للمديرية والمتمثل باستقبالها للطلبة المبتعثين على نفقة المكرمة الملكية السامية، إضافة إلى دورها في المجتمع وسمعتها المتميزة والإنجازات التي حققتها محليا ودوليا.