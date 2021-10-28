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الخميس، 28-10-2021 08:52 ص

فوز 5 باحثين أردنيين ضمن أفضل الباحثين على مستوى العالم

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الوكيل الإخباري- انضم 5 باحثين من جامعة آل البيت إلى قائمة أفضل 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، وفقا لدراسة أجراها علماء من جامعة ستانفورد، والتي تعرف باسم "تصنيف ستانفورد" العالمي وفقا لبيان صدر عن جامعة آل البيت.

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وحسب البيان، فاز الدكتور محمد البشتاوي والدكتور محمد القادري والدكتور أحمد طبيشات من كلية الأميرة سلمى للتمريض، والدكتور عامر العمري والدكتور جمال طلاع من كلية العلوم، وفق تصنيف ستانفورد لقائمة العلماء المؤثرين على مستوى العالم.



يشار إلى أن الدراسة التي صدرت في هذا الشهر، تعتمد على عوامل كثيرة لتصنيف الباحثين المتميزين، كقوة النشر العلمي العالمي وغزارته وعدد الاستشهادات بالأبحاث العالمية والنشر في المجلات العلمية الرصينة.

 

 

 




 

 


 

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