فيديو - طبيب أردني يصف لحظة دخوله قطاع غزة

الوكيل الاخباري - نشر أحد النشطاء في قطاع غزة مقطع مصور لطبيب أردني غادر أرض الوطن قبل أيام إلى قطاع غزة ضمن فريق طبي متطوع.



وقال الدكتور الأردني عبدالله السفاريني استشاري جراحة عامة وجراحة مناظير إن الوفد الأردني سجد شكراً لله لحظة وصوله المعبر ودخوله قطاع غزة لتقديم المساعدة في ظل الوضع الراهن في القطاع.



وأضاف " نتمنى لأهالي غزة أن يبقوا صامدين ثابتين"، مؤكداً أن كل من في الاردن وخارج الاردن هم مع أهالي قطاع غزة قلباً وقالباً.



وتمنى أن يشهد أيام النصر وسعادة على قطاع غزة .

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