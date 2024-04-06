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السبت، 06-04-2024 01:04 م

في الأسبوع الأخير من رمضان .. أسعار الخضار والفواكه محليا

خضار


الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، السبت، 4656 طنا، منها 3602 طن خضار، و822 طن فواكه و231 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و40 قرشا، البصل الناشف بين 25و 35 قرشا، البطاطا 50 و85 قرشا، البندورة 8 و20 قرشا، الجزر 30 و40 قرشا، الخيار 40 و60 قرشا، الزهرة 10 و20 قرشا، الليمون 25 و50 قرشا والموز البلدي 50 و70 قرشا.


 




 

 


 

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