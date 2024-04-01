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الإثنين، 01-04-2024 08:31 م

695 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الاثنين، 695 طنا.

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وقالت بلدية إربد الكبرى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 496 طنا و87 طن فواكه، و31 طن ورقيات، و 19 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار، و62 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35و 75 قرشا، والبصل الناشف بين 28 و38 قرشا، والثوم 200 و250 قرشا، والبطاطا بين 25 و 55 قرشا والبندورة بين 10 و 20 قرشا، والجزر بين 30 و 45 قرشا، والخيار بين 25 و 35 قرشا، والزهرة بين 12 و 17 قرشا، والليمون بين 15 و 20 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50 و 70قرشا.

 




 

 


 

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