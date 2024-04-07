الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

قبول 70 طبيبًا من خريجي العلوم والتكنولوجيا ببرامج الاختصاص بالولايات المتحدة

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الأحد، 07-04-2024 08:18 م

قبول 70 طبيبًا من خريجي العلوم والتكنولوجيا ببرامج الاختصاص بالولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- حصل 70 طبيبًا من خريجي كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على قبول التدريب السريري في برامج الإقامة الأميركية، واستكمال درجة الاختصاص في الولايات المتحدة بعد حصولهم على شهادة اللجنة التعليمية الأميركية لخريجي الطب الأجانب.

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وأشاد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم بالخريجين مهنئا حصولهم على قبول التدريب السريري في برامج الإقامة الأميركية واستكمال درجة الاختصاص في الولايات المتحدة، بعد حصولهم على شهادة اللجنة التعليمية الأميركية لخريجي الطب الأجانب :Educational Commission for Foreign Medical Graduates "ECFMG" والتي تمكنهم من مواصلة الدراسة والتدريب للحصول على أعلى الدرجات العلمية ليعودوا بالنفع والفائدة على الوطن.


وأضاف، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تميز الخريجين عمليًا، وتكامل الجهود بين إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، الأمر الذي يشكل دليلًا واضحًا على المستوى المتقدم لطلبة كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا.


من جهته، أشار عميد كلية الطب الدكتور بشير خصاونة، إلى أن هذا النجاح ثمرة الإشراف المتواصل من إدارة الجامعة ،التي تسهم دائمًا في تحسين وتطوير مخرجات الكليات في جوهرة الجامعات، مضيفًا أن الأطباء أصبحوا سفراء للوطن ومؤسساته التعليمية إلى جانب إخوانهم من الأطباء الأردنيين في المستشفيات والمراكز العلمية العالمية.

 




 

 


 

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