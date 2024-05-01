7 إصابات بحادث تصادم 5 مركبات على طريق المفرق -الزرقاء

الوكيل الاخباري-

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قال النقيب عامر بني نصر من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.وقال بني نصر خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 5 مركبات على طريق المفرق - الزرقاء نتج عنه 7 إصابات وحالتهم العامة متوسطة.واشار إلى انه نتج عن الحادث سقوط عمود كهربائي "ضغط عالي" وتم رفع الكوابل من قبل كوادر الدفاع المدني لحين وصول كوادر شركة الكهرباء وتم العمل على رفع العوائق وازالة جميع مخالفات الحادث.