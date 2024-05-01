الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

محكمة الاحتلال ترفض تخفيف ظروف سجن الأسير مروان البرغوثي

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الأربعاء، 01-05-2024 09:05 ص

محكمة الاحتلال ترفض تخفيف ظروف سجن الأسير مروان البرغوثي

خاص


الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن محكمة الاحتلال الإسرائيلية ترفض بشكل قاطع الالتماس المقدم من الأسير مروان البرغوثي لتخفيف ظروف سجنه.

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وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة (5 مؤبدات و40 عامًا) بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".


ورغم اعتقال البرغوثي والحكم عليه، فإنه كان له حضور بارز للمشهد الفلسطيني من خلف جدران السجن، إذ كان قد أعدّ صيغة اتفاق الفصائل الفلسطينية عام 2003 لوقف العمليات العسكرية لمدة 3 أشهر، مقابل وقف الاحتلال عمليات الاغتيال والاقتحامات التي ينفذها، وكانت هذه بداية لحضوره المتواصل من داخل سجنه.




 




 

 


 

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