300 امرأة ينخرطن في البرنامج التدريبي للمترشحات في الانتخابات

الوكيل الإخباري

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- أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة البرنامج التدريبي لتعزيز مشاركة النساء الراغبات بالترشح للانتخابات النيابية لسنة 2024، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومركز "الحياة" راصد، ليضم 300 سيدة أردنية من مختلف المحافظات يمثلن أطيافا متنوعة في المجتمع الأردني.وقالت الأمين العام للجنة مها علي في حفل الإطلاق، إن البرنامج يأتي لتمكين النساء الراغبات بالترشح في الانتخابات المقبلة، بحيث ينطلق البرنامج في أولى محطاته من العاصمة عمّان تباعا إلى بقية المحافظات وبمشاركة 300 سيدة على مدار الأسابيع المقبلة، ليمتد البرنامج المكثف حتى منتصف حزيران (يوليو) المقبل، وفق ما أوردته يومية الغد.وبينت علي في كلمتها، بأن البرنامج التدريبي يشمل التدريب على قانوني الانتخاب والأحزاب وإدارة الحملات الانتخابية، ومواجهة العنف السياسي في الانتخابات، منوهة إلى أن المشاركات يعكسن تمثيلا واسعا في المجتمع.وفيما عرضت علي، أبرز الجهود التي قامت بها اللجنة من حيث مواءمة منظومة التحديث التحديث السياسية مع خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، وغيرها من الخطط، بينت أن 67.3 % من المشاركات في البرنامج التدريبي هن ناشطات اجتماعيات، مقابل 3.5 % من النواب السيدات السابقات، و47.6 % من النساء الحزبيات، إضافة إلى 57.4 % هن من المشاركات في انتخابات سابقة بلدية ونيابية، و2.3 % من ذوات الإعاقة، إضافة إلى 32.5 % هن عضوات مجالس إدارة محلية.وينفذ البرنامج بالتعاون أيضا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.