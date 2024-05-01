الفيضانات تودي بحياة أكثر من 300 شخص شرق أفريقيا

الوكيل الإخباري- لقي أكثر من 300 شخص مصرعهم في الفيضانات التي اجتاحت كينيا وتنزانيا وبوروندي وأوغندا، في الوقت الذي لا تظهر فيه الأمطار الغزيرة التي ضربت شرق أفريقيا أي إشارة على التوقف.

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وبحسب وكالة عموم أفريقيا، قالت الحكومة الكينية في بيان الليلة الماضية، إنه في كينيا وحدها لقي 169 شخصًا مصرعهم حتى الآن. ووفقًا لهيئة الأرصاد الوطنية، من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام السبعة المقبلة في كينيا.

وفي تنزانيا، تتعرض المناطق الساحلية تحديدًا للخطر، فهي لا تتعرض فقط للأمطار، بل تواجه أيضًا عواصف رعدية قوية وأمواج عالية، وفي المناطق الداخلية حدثت في الأيام الأخيرة وبشكل متكرر إنهيارات أرضية في أروشا ومانيارا، وهما من المناطق التي تعتبر مراكز انطلاق شهيرة لرحلات السفاري.







Government emergency unit, Kenya Navy et al are waiting for the flash floods to subside so that they can begin rescue operation. Kenya Red Cross is doing a commendable job in Kitengela. Their commendable sense of purpose is applaudable.Government emergency unit, Kenya Navy et al are waiting for the flash floods to subside so that they can begin rescue operation. pic.twitter.com/MfmLwK3kg9 May 1, 2024

بترا