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الخميس، 06-07-2023 05:55 م

قرارات جديدة صادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

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الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الأربعاء، الترتيبات التيسيرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن معايير الاعتماد العام للجامعات والكليات الجامعية المتوسطة.

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ووافق المجلس، في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة ظافر الصرايرة، الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس هندسة صناعية، وماجستير هندسة الصيانة وإدارة الجودة في الجامعة الأردنية.


وأقرّ المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس علوم سياسية، في جامعة جدارا، والعلاج الطبيعي في جامعة جرش، وتكنولوجيا تحليل الأعمال وإدارة الضيافة وفنون الطهي في جامعة عمان الأهلية.


ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة عمان العربية.


وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي دبلوم متوسط مساحة الطرق وحساب الكميات، وأمن المعلومات والشبكات، في كلية توليدو.


 




 

 


 

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