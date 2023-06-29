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الخميس، 29-06-2023 12:26 م

الجامعة الأردنية الأولى في تصنيف كيو أس على مستوى الأردن و 498 عالميًا

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الوكيل الإخباري- حصلت الجامعة الأردنية على المرتبة الأولى في تصنيف كيو أس العالمي (QS 2024 ) على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وفي الترتيب 498 عالميًا ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.اضافة اعلان


ووفقا لأبرز المعايير ومؤشرات الأداء، جاءت الجامعة في المرتبة 297 على العالم في السمعة الأكاديمية، متقدمة 19 مرتبة عن العام الماضي.

وحلت الجامعة الأردنية في المرتبة 250 في السمعة التوظيفية، وفي مؤشر الطلبة الدوليين جاءت في المرتبة 385 على مستوى العالم.

وفي مؤشر توظيف الخريجين وتحفيزهم العلمي، جاءت في المرتبة 264، وعلى مؤشر التنمية المستدامة حلت في المرتبة 460 على مستوى العالم، وهما مؤشران يُطرحان لأول مرّة في تصنيف QS العالمي.


 




 

 


 

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