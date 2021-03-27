قرارات حكومية مرتقبة تكشف عن اجراءات هامة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - يترقب المواطنون بدرجة عالية من الاهتمام القرارات الحكومية التي من المنتظر الاعلان عنها منتصف الاسبوع والتي من المتوقع ان تكشف تفاصيل التعامل مع كورونا خلال المرحلة القادمة وبالاخص فترة شهر رمضان المبارك .

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ووفق الناطق الرسمي باسم الحكومة فان القرارات القادمة ستحمل جملة من الاجراءات التخفيفية التي تستهدف شريحة واسعة من المواطنين .

ودار في الاونة الاخيرة الكثير من الحديث عن امكانية تقليص ساعات حظر التجول الجزئي في رمضان اضافة الى اعادة فتح بعض القطاعات وهو الامر الذي ينتظر المواطنون من الحكومة ان تقوم بتوضيحه خلال الايام القادمة .



