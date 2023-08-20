قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

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الأحد، 20-08-2023 04:42 م

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الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة ومعادلة شهاداتها لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الأحكام المتعلِّقة بتشكيل لجنتيّ الاعتراف والمعادلة، وتحديد المهام والصَّلاحيَّات الممنوحة لكلٍّ منهما، ولإتاحة تقديم طلب معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي.

كما يأتي النِّظام لغايات فتح باب الاعتراض على قرارات لجنة المُعادلة لديها لمرَّة واحدة فقط، ولمنح اللَّجنة صلاحيَّة النَّظر في الاعتراضات المقدَّمة على القرارات الصَّادرة عنها.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام تشكيل محكمة بلديَّة غرب إربد لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لحاجة بلديَّة غرب إربد لوجود محكمة بلديَّة تختصُّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتكب ضمن حدودها، وبهدف حماية أموال البلديَّة وموجوداتها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة التَّربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتورة نجوى القبيلات إلى التَّقاعد.

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