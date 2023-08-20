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الأحد، 20-08-2023 05:21 م

قرارات صادرة عن مجلس عمداء جامعة اليرموك

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس العمداء في جامعة اليرموك، على التوسع في طرح حزم اللغات لجميع البرامج الأكاديمية التي تم استحداثها أخيرا، وذلك استكمالاً لعملية إدماج حزم مساقات اللغات الأجنبية في الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس التي نفذتها الجامعة مع بداية العام الجامعي 2022/2023.

ووافق المجلس، على إعادة هيكلة بعض التخصصات، وتغيير خططها الدراسية ومسمياتها في العام الجامعي 2022/2023، لتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ومنها "إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية، الفنون الرقمية، هندسة الحاسوب/ انترنت الأشياء، التاريخ والحضارة، الترجمة التحريرية والشفوية، واللغة الفرنسية التطبيقية".

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