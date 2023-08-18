بيان صادر عن جامعة اليرموك

الوكيل الاخباري - طرحت جامعة اليرموك عدداً من البرامج النوعية الجديدة على مستوى الجامعات الأردنية ودول المنطقة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.



وقال رئيس جامعة اليرموك إسلام مساد، في تصريح صحفي، الجمعة، إن استحداث هذه التخصصات الجديدة يأتي تنفيذاً لخطط الجامعة الاستراتيجية في مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف حقول العلم والمعرفة، وما يتطلبه ذلك من تحديث مستمر للخطط الدراسية وطرح برامج أكاديمية تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وأشار مساد إلى أن أولى هذه البرامج على مستوى البكالوريوس، هو برنامج "الفنون الرقمية" في كلية الفنون الجميلة، والذي يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي، ويعنى بإعداد كفاءات تمتلك المهارات والمعارف الابتكارية في مجال إنتاج الصوت والفيلم الرقمي، ويؤهل الطلبة للعمل بمختلف قطاعات الإنتاج الفني من خلال مساقات عملية للتعامل مع أهم البرمجيات الحديثة المستخدمة بصناعة الإبداع الرقمي.



وأضاف، أن البرنامج الثاني، هو برنامج البكالوريوس في "إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية" في كلية الأعمال، ويركز على تزويد الطالب بالمعارف العلمية والإدارية والتطبيقية المتعلقة بمكونات سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية، ويعد برنامجا متميزا نوعيا في المنطقة ويسعى إلى إيجاد جيل جديد متخصص في إدارة سلاسل التوريد، ويسهم في رفد اقتصاديات الأردن وتوفير فرص عمل جديدة من خلال استحداث أعمال ريادية مميزة.



وأشار إلى أن البرنامج الثالث، هو برنامج هندسة الحاسوب- إنترنت الأشياء، في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، ويمتاز هذا التخصص بفهم معمق للأجهزة المتصلة في إنترنت الأشياء، عن طريق دمج الجوانب اللازمة لها من العلوم الأساسية والإلكترونيات والاتصالات وحوسبة البيانات، وتتفرد الخطة التدريسية للبرنامج بوجود أربعة مساقات للتأهيل الوظيفي في التخصص، وشهادات صناعية عالمية متخصصة، ومشروعي تخرج على مدار فصلين دراسيين، وتدريب ميداني لمدة أربعة أشهر في شركات متخصصة.



وعن البرامج الجديدة على مستوى درجة الماجستير، قال مساد، إن كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية طرحت برنامجا متخصصا بهندسة "النظم المعلوماتية الطبية الحيوية"، الذي يقوم على استخدام الحاسوب في المجالات الحيوية والصحية والطبية واستخدام الذكاء الاصطناعي في فهم الأمراض وإيجاد علاج لها، وتصميم الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وصيانتها، بهدف رفد المؤسسات الأكاديمية والصحية والصناعية بالموارد البشرية المؤهلة لتطوير تلك المؤسسات ودفع عجلة التطوير والتنمية فيها، مشيرا إلى أن البرنامج الثاني، هو برنامج الماجستير في قانون الأعمال في كلية القانون.

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