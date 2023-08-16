بحث التعاون بين جامعة اليرموك ومؤسسة فريدريش

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في الأردن والعراق الدكتور سفن شفيرزنسكي، والوفد المرافق، سبل التعاون الممكنة.

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وأكد مسّاد استعداد الجامعة للتعاون مع المؤسسة في دفع مسيرة التنمية والتطوير في مجتمع مدينة إربد، مشيدا بدعم المؤسسة لـ "نادي الكتاب" الذي تشرف عليه مكتبة الحسين بن طلال في الجامعة، ما سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير وتحسين عمل النادي وتمكينه من تحقيق أهدافه المنشودة.



بدوره، أشاد شفيرزنسكي بالسمعة العلمية المرموقة للجامعة والمستوى الأكاديمي المتميز لخريجيها، مؤكدا استعداد المؤسسة للتعاون مع الجامعة عبر مد جسور التعاون بين اليرموك ومختلف المؤسسات التعليمية الألمانية.