قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، الموافقة على إدراج جامعة آل البيت، ومعهد الأجهزة الطبية، وكلية الأميرة ثروت، في الإطار الأردني الوطني للمؤهلات.



ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه الإنتاج الحيواني، وتغذية الانسان والحميات، وبكالوريوس علم وتكنولوجيا الغذاء في الجامعة الأردنية، وإعادة فتح باب لقبول طلبة جدد في تخصص ماجستير علم وتكنولوجيا الغذاء لذات الجامعة.



كما أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية، وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه وقاية النبات، والبستنة والمحاصيل، وبكالوريوس تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار، وبكالوريوس ودكتوراه الأراضي والمياه والبيئة، وبكالوريوس التربية البدنية، وماجستير الإشراف والتدريب في التربية البدنية، ودكتوراه الفلسفة في الإشراف والتدريب في التربية البدنية في الجامعة الأردنية.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في جامعة البترا، وبكالوريوس الفقه وأصوله وماجستير الفقه المقارن في جامعة جرش، وبكالوريوس الأمن السيبراني في جامعة عمان العربية، وبكالوريوس هندسة البرمجيات في جامعة عجلون الوطنية، والدبلوم المتوسط في فنون السينما والتلفزيون في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، كما وافق على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية الزرقاء التقنية المتوسطة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





