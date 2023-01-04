قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس طب الأسنان، وتكنولوجيا صناعة الأسنان.



كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها، اليوم، رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، المجالات المعرفية ونتاجات التعلم لتخصص بكالوريوس العمل الاجتماعي، والمجالات المعرفية لتخصص الدبلوم المتوسط في تقنيات الوقاية والسلامة العامة.



ووافق، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا صناعة الأسنان، وماجستير الكيمياء الطبية والعقاقير- كيمياء طبية، والصيدلة، ودكتوراه الصيدلة، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الصيدلة التكنولوجية، والصيدلة السريرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.



وأقر المجلس الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الهندسة الطبية، والهندسة الكهربائية في جامعة عمان الأهلية، وبكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها/ الدراسات الأدبية المقارنة في جامعة الحسين بن طلال.



ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير المحاسبة، وبكالوريوس العلوم المالية والمصرفية في جامعة الزيتونة، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الإدارة المالية والمصرفية، وبكالوريوس وماجستير المحاسبة، وبكالوريوس التسويق في جامعة الإسراء.



وأقر المجلس، الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم العالي في التحكيم الشرعي في جامعة جدارا، والدبلوم المتوسط في تقنيات الوقاية والسلامة العامة



في كليه الدفاع المدني / كلية جامعية متوسطة عسكرية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم المتوسط في قياس وتشخيص اضطرابات التوحد،فــي كليـة الأميرة ثروت الجامعية المتوسطة الخاصة.

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