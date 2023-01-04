الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

نقابة الصحفيين تقيم مجلس عزاء للزميل الشريدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

مذكرة تفاهم بين جامعتي البلقاء التطبيقية والعين الإماراتية

التعليم العالي تعلن عن انطلاق برنامج البعثات الرومانية

ارتفاع صادرات الأغنام واستقرار الخضار والفواكه

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

نقابة الصيادلة: آلاف الأدوية انخفض سعرها

الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

اتفاقية تدريب وتوظيف بين فندق القوات المسلحة وجامعة اليرموك

الأربعاء، 04-01-2023 07:36 م

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

tttt


الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس طب الأسنان، وتكنولوجيا صناعة الأسنان.

كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها، اليوم، رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، المجالات المعرفية ونتاجات التعلم لتخصص بكالوريوس العمل الاجتماعي، والمجالات المعرفية لتخصص الدبلوم المتوسط في تقنيات الوقاية والسلامة العامة.

ووافق، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا صناعة الأسنان، وماجستير الكيمياء الطبية والعقاقير- كيمياء طبية، والصيدلة، ودكتوراه الصيدلة، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الصيدلة التكنولوجية، والصيدلة السريرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأقر المجلس الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الهندسة الطبية، والهندسة الكهربائية في جامعة عمان الأهلية، وبكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها/ الدراسات الأدبية المقارنة في جامعة الحسين بن طلال.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير المحاسبة، وبكالوريوس العلوم المالية والمصرفية في جامعة الزيتونة، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الإدارة المالية والمصرفية، وبكالوريوس وماجستير المحاسبة، وبكالوريوس التسويق في جامعة الإسراء.

وأقر المجلس، الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم العالي في التحكيم الشرعي في جامعة جدارا، والدبلوم المتوسط في تقنيات الوقاية والسلامة العامة

في كليه الدفاع المدني / كلية جامعية متوسطة عسكرية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم المتوسط في قياس وتشخيص اضطرابات التوحد،فــي كليـة الأميرة ثروت الجامعية المتوسطة الخاصة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

نقابة الصحفيين تقيم مجلس عزاء للزميل الشريدة

1220229211133224425203

الملك يعود إلى أرض الوطن

5

مذكرة تفاهم بين جامعتي البلقاء التطبيقية والعين الإماراتية

12023415755335751160

التعليم العالي تعلن عن انطلاق برنامج البعثات الرومانية

1

ارتفاع صادرات الأغنام واستقرار الخضار والفواكه

3202231224640662717346

نقابة الصيادلة: آلاف الأدوية انخفض سعرها

أخبار متعلقة
M63A8879

وزارة التربية تفتح باب التقديم للسلف لعام 2023 - رابط

وزارة التربية والتعليم

كنانة لـ الوكيل : لا تأخير على موعد امتحان التوجيهي غداً الاربعاء

التربية

بدون علمي وأدبي .. تفاصيل تطوير التوجيهي في الاردن

12202225125311757844527

2325 اعتراضا تم إعادة احتساب نقاطه في المنح والقروض الجامعية

w

انتهاء معالجة كل الاعتراضات المتعلقة بالمنح والقروض الجامعية البالغة نحو 28 ألف اعتراض

وزارة التربية والتعليم

التربية ومدرستي يطلقان توسعة برنامج الأندية الطلابية "مساحتي"