قرارات مصيرية هامة خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يترقّب الأردنيون قرارات هامة ، خلال شهر رمضان المبارك، على وقع تصريحات حكومية سابقة ، حول دراسة الوضع الوبائي الراهن ، ليُصار إلى اتخاذ قرار مناسب .

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وأهم تلك القرارات ، ما سيعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، محمد أبو قديس، خلال أيام، حول "سيناريو" عقد الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات.

وكان أبو قديس ، لفت في وقت سابق أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء تقييم الوضع الوبائي نتيجة جائحة كورونا، وذلك عقب انتهاء الشهر الحالي (4).





القرار الثاني يتعلّق ، بمصير الحظر الشامل يوم الجمعة ، والحظر الجزئي الليلي ، حيث أشارت الحكومة ، أنه سيتم العمل بالقرارين ، حتى تاريح 15/5، وبعدها سيتم مراجعة الإجراءات الصارمة ، وما إذا سيتم الاستمرار بها أو العدول عنها .

القرار الثالث يتعلّق ، بـ"سيناريو" عيد الفطر السعيد ، حيث يتم البحث مع الجهات المعنية في هذ1 الشأن ، وفق أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الأسابيع القليلة القادمة .

القرار الرابع ، إجراءات فتح المعابر البرية ، وآلية استقبال المسافرين ، حيث قال مصدر حكومي ، إنّ إعادة عمل المعابر يتوجب إجراءات وبروتوكولات صحّية سيتم اتباعها في كل المنافذ الحدودية مثل المطارات والمنافذ البرية سواء للنقل العام أو الشاحنات أو المسافرين.



وبين المصدر في وقت سابق، أن هذا التوجّه ينتظر اعتماد توصيات اللجان المختلفة المعنية تجهيزاً للمعابر الحدودية لمرحلة ما قبل الفتح، حيث إن مسار تهيئة هذه المعابر بناءً على توصيات اللجان المعنية المختلفة.