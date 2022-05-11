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الأربعاء، 11-05-2022 04:31 م

قرارات هامة صادرة عن وزير الداخلية مازن الفراية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد بيان صادر عن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير ان وزير الداخلية اصدر عددا من القرارات بشأن إقامة المستثمرين في الأردن، ومدة تأشيرة الدخول متعددة السفرات لغايات الزيارة والسياحة . 

وجاء في البيان : "بفضل الله تعالى وجهود غرفتي صناعة الاردن وعمان، فقد صدر قرار معالي وزير الداخلية باستثناء المستثمرين وعائلاتهم من شرط عدم المكوث خارج المملكة مدة تزيد عن ستة اشهر، بحيث تبقى اقاماتهم سارية بغض النظر عن مدة مكوثهم خارج المملكة ".

واكد البيان : " انه وبالنسبة لرجال الاعمال السوريين فقد قرر معاليه السماح لمالكي السجل التجاري من درجة الممتازة والدرجة الاولى بدخول اراضي المملكة لمدة سنة ولعدة سفرات ".

واشار : "كما صدر قرار معاليه بزيادة مدة تأشيرة الدخول متعددة السفرات لغايات الزيارة والسياحة لتصبح لمدة خمس سنوات مع منح الحاصلين على هذه التأشيرة اقامة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر".

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