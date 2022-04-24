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الأحد، 24-04-2022 03:40 م

الجغبير: مشروع الطاقة الشمسية يعزز الصناعة الوطنية

هكذا-استثمرت-السعودية-في-مشاريع-الطاقة-الشمسية-الأجنبية-1


الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أهمية مشروع الطاقة الشمسية المخصص للقطاع الصناعي، الذي أشرفت غرفة صناعة عمان على المرحلة التحضيرية له على مدار أكثر من سنة ونصف، وصولا إلى تأسيس شركة الشمس المتخصصة للطاقة المتجددة.

وأوضح الجغبير في بيان اليوم الأحد، أن المشروع يهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية للمصانع بأسعار تفضيلية، ما سيعزز تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية وأسواق التصدير.

وأشاد بجهود وزارة الطاقة الداعمة لإقامة المشروع، الأول من نوعه في الأردن والمنطقة من حيث المساهمين فيه، ما يجعل منه نموذجاً يحتذى به لمزيد من المشاريع في المستقبل.

بدوره، بين رئيس هيئة المديرين لشركة الشمس المتخصصة للطاقة المتجددة المهندس عبدالله الشوابكة، خلال اجتماع الهيئة العامة للشركة في غرفة صناعة عمان، أنه منذ صدور قرار مجلس رئاسة الوزراء خلال النصف الثاني من عام 2018 بالموافقة على إقامة مشروع طاقة شمسية للقطاع الصناعي، تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الغرف الصناعية لمتابعة تنفيذ إجراءات المشروع، من خلال الحصول على الموافقات المطلوبة، من كل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة، ووزارة المالية، ودائرة الأراضي والمساحة، وشركة الكهرباء الوطنية، والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار الشوابكة إلى أن الموافقات تضمنت تخصيص قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع وفرزها، والحصول على موافقة ربط ( 100 MW) على الشبكة الكهربائية، مؤكداً استراتيجية المشروع في دعم القطاع الصناعي، وتخفيض تكاليف الطاقة التي يتكبدها.

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