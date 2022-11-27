قرار صادر عن مجلس الوزراء للتسهيل على المواطنين

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلزام البلديَّات بتسجيل مطالباتها من الضَّرائب والعوائد على الأراضي والأبنية على النَّافذة الموحَّدة لدى وزارة الإدارة المحليَّة.



ويأتي القرار لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إتمام عمليَّات البيع دون الحاجة إلى مراجعة البلديَّة للحصول على براءة ذمَّة ورقيَّة منها؛ بهدف التَّسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد المبذول لإتمام هذه المعاملات.

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