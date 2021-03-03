قرار مرتقب لوزارة التربية حول استمرار التعليم الوجاهي أو تعليق الدوام

الوكيل الاخباري -

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قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية نواف العجارمة، إن الوزارة ستعلن الخميس الاستمرار في التعليم الوجاهي أو تعليق دوام بعض الصفوف، وفق ما يحدده الوضع الوبائي المتعلق بالانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد.وأوضح العجارمة عبر برنامج "صوت المملكة" أن النصف الثاني من الشهر الماضي شهد انتكاسة في الوضع الوبائي، والوزارة أرجأت عودة طلبة الصفين العاشر والأول الثانوي إلى الدراسة الوجاهية.وعبر عن أمله في الاستمرار في التعليم الوجاهي، لكن الأمر يحدده الوضع الوبائي، واللجنة العليا في رئاسة الوزراء هي من تحدد القرار بشكل قاطع، وفق العجارمة.