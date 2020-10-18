قرار مفاجئ لوزير الصحة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قرر وزير الصحة الدكتور نذيرعبيدات، إجراء تعديل على أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، حيث أضاف ثلاثة أعضاء جدد من بينهم وزير التربية والتعليم الاسبق أستاذ علم الفايروسات عزمي محافظة، الذي انسحب من اللجنة في عهد وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر .وفي وقت سابق قال الوزير الأسبق عزمي محافظة إنه قرر الانسحاب من لجنة الأوبئة ، مشيراً أنه فضل الانسحاب بعد تصريحات بأن قرارات اللجنة غير ملزمة وهي استشارية فقط، اضافة لمنع أعضاء اللجنة ومدراء الصحة من التصريح.ولفت إلى أن اللجنة لم تأخذ دورها المنوط بها بشكل كامل.