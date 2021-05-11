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المملكة تسجل 26 وفاة و 855 اصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء، 11-05-2021 04:26 م

قرار من وزير الداخلية مازن الفراية

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الوكيل الاخباري - وجه وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الثلاثاء كتابا إلى مدير الأمن العام تضمن الاجراءات الواجب اتباعها لاستقبال الاردنيين والأشقاء العائدين من دول الخليج العربي عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية.
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واشترطت الاجراءات  إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتين من مطعوم فيروس كورونا أو إنقضاء (14) يوماً على تلقي الجرعة الأولى منه (ما عدا مطعوم سينو فارم) يشترط تلقي الجرعتين وإبراز فحص (PCR) نتيجته سلبية قبل  72 ساعة من الدخول .

وفيما يتعلق بالأبناء الأقل من (18) سنة والمرافقين لأسرهم يكتفى بفحص(PCR)  نتيجته سلبية قبل 72 ساعة من الدخول  ما عدا من هم دون سن السادسة .
وأشار الكتاب إلى أن  هذه الشروط  تطبق   دون الحاجة إلى للتسجيل عبر المنصة الألكترونية Www.gateway2jordan.gov.jo  أو إجراء فحص PCR على الحدود .
أما بخصوص الراغبين بالقدوم إلى المملكة من غير متلقي المطعوم يشترط لقدومهم التسجيل على المنصة والإلتزام بالشروط المعمول بها سابقاً ، علماً بأنه سيتم النظر في تطبيق هذه الإجراءات في المطارات وباقي المعابر البرية في وقت لاحق  .
وياتي قرار وزير الداخلية نظراً لبدء موسم الصيف وتحسن الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة وتسهيلاً على القادمين إلى المملكة.

 




 

 


 

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