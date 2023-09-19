قرار مهم للمسافرين براً بين الأردن والسعودية

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، إنه تم توفير 22 مليون دينار لتطوير منفذ الدرة الحدودي مع السعودية.

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وبيّن الصفدي خلال مؤتمر صحفي في العقبة، أن منفذ الدرة الحدودي الذي يربط العقبة بمدينة حقل السعودية، سيكون أحدث مركز حدودي في الأردن لقربه من مشروع نيوم السعودي.

وأشار إلى أن المفاوضات مع شركة مرسى زايد الإماراتية وصلت لمرحلتها النهائية، ستبدأ بالعمل في أرض المشروع خلال العام المقبل بعد اعتماد سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المخطط الشمولي بإنشاء مارينا للقوارب السياحية وبعض المرافق الترفيهية والشقق الفندقية.