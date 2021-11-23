قروض بدون فوائد لمشاريع الحصاد المائي

الوكيل الإخباري - منحت مؤسسة الاقراض الزراعي، قروضا بدون فوائد لمشاريع الحصاد المائي (الحفائر والسدود الترابية وآبار الجمع المنزلية) للمساهمة في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وأهمها المياه.

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وبحسب بيان صادر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء، قال مديرها محمد دوجان، أن الماء يعتبر من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وابرزها شح الهطول المطري. ودعا المواطنين وتحديدًا في المناطق ذات الهطول المطري الجيد إلى مراجعة فروع المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة لتقديم طلبات القروض بدون فوائد لإنشاء الحفائر وبرك الحصاد المائي وآبار الجمع المنزلية بهدف الاستفادة من الموسم المطري الحالي مبكرا، ولتعزيز المخزون المائي بكميات كافية.

