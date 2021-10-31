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الأحد، 31-10-2021 07:15 م

الحنيفات: خطة للحصاد المائي ستعلن عند اكتمالها

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الوكيل الاخباري– التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، في مكتبه الأحد، رئيس الاتحاد النوعي للدواجن فارس حمودة وعدد من الأعضاء وممثلي الشركات، وفي لقاء آخر مربي مع مواشي من محافظات بحضور رئيس اتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة.اضافة اعلان


ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، ثمن الحنيفات التزام الشركات بعدم بيع دجاج (الريش) “ما ساعد صغار المزارعين”، مؤكدا على التشاركية في خدمة القطاع لأهميته على مستوى الأمن الغذائي ومن الجانب الاقتصادي.

من جانبه، ثمن حمودة تعاون وانفتاح الوزارة على القطاع والتعاون الكبير الذي يتيح الفرصة للقطاع بالتوسع.

وناقش الحضور عددا من المواضيع والتحديات والتنسيق للوقوف على أهمها والعمل على تذليلها.

وفي سياق منفصل، استمع الحنيفات إلى أهم المواضيع التي تخص قطاع تربية المواشي، مشيرا إلى متابعة موضوع حرث الأراضي العامة من قبل البعض وزارعتها وحرمان المواشي من المراعي مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

وأكد على خطة الوزارة في صيانة الحفائر والسدود الترابية إضافة إلى إنشاء عدد من الحفائر التي تخدم المواشي في عدد من المناطق والسدود الترابية.

ونوه إلى وجود ترتيبات لخطة طموحة تخص الحصاد المائي بشكل عام سيتم الإعلان عنها عند اكتمالها.

وبين الحنيفات أن إجراءات الوزارة في ضبط الحيازات الوهمية مستمرة “وقد أثمر من خلال شطب 1.3 مليون رأس وإعادة الحق لأصحاب الحيازات الحقيقة”.

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