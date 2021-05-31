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الإثنين، 31-05-2021 12:15 م

قطاعات وانشطة اقتصادية مغلقة تعود لممارسة أعمالها غدا

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الوكيل الاخباري  - تدب الحياة يوم غد الثلاثاء من جديد، في أوصال قطاعات وانشطة اقتصادية مغلقة قسرا بفعل تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، ايذانا ببدء العمل بخطة الحكومة بفتح القطاعات والانشطة وصولا الى صيف آمن.
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وتتوزع المنشآت التي ستفتح ابوابها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء على قطاع الرياضة الذي يتبعه خمسة انشطة رئيسية هي المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.

كما تتوزع على قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والاندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الالعاب الكهربائية والإلكترونية.

فيما سيتم السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية بالمطاعم والمقاهي اعتبارا من منتصف شهر حزيران.

 




 

 


 

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