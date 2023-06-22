قطر: أضاحي بأسعار مدعومة للقطريين مستوردة من الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنتْ وزارة التّجارة والصناعة القطرية عن بدء طرح أضاحي العيد بأسعار مدعومة للقطريين، اعتبارا من اليوم، من بينها الأضاحي المستوردة من الأردن، وذلك ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى ضبط السوق خلال فترة عيد الأضحى المُبارك.

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وتهدف المبادرة الى تحقيق الاستقرار بالأسعار، وخلق توازن بين العرض والطلب واستقرار السوق المحلي القطري خلال مواسم معينة يزداد فيها الطلب على العرض، والحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير المُبررة في تلك الفترات الموسمية، وتوفير سلعة أساسية بسعر مقبول للمُستهلكين.



وتشتمل الأضاحي التي سيتم توفيرها للقطريين بموجب المبادرة، على خراف محلية وأخرى مستوردة من الأردن، تعرف في قطر على نطاق واسع بـ "اللحوم العربية"، حيث يفضلها القطريون نظرا لتميزها بمواصفات ومقاييس جودة عالية، ما يجعلها تلقى إقبالا كبيرا من المستهلكين على اختلاف شرائحهم في السوق القطري.



ويتم تنفيذ مبادرة دعم أسعار الأضاحي للمواطنين القطريين بحسب وزارة التجارة والصناعة اعتبارًا من اليوم الخميس وتستمر حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك الذي يصادف الأول من الشهر المُقبل.