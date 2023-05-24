72 % نسبة استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء في الأردن

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن استخدام الغاز الطبيعي يمثل 72% من انتاج الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 27 % ومن مصادر أخرى 1%.

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وبينت الوزارة في بيان لها، ان نسـبة التغطية الكهربائية في الأردن تصل الى 99.9 %، ما وضع المملكة في مصاف دول المنطقة القليلة التي حققت نسب عالية في التغطية الكهربائية، حيث يقاس مدى تقدم وتحضر الدول وسعيها نحو المدنية بمقدار استهلاكها للكهرباء.



ومنذ استقلال المملكة شهد قطاع الكهرباء تطورا كبيرا، حيث حظي النظام الكهربائي بالتوافرية والجودة والاستدامة، بفضل مكونات النظام الكهربائي الأردني من أنظمة التوليد والنقل والتوزيع.



وانطلاقا من رؤية المملكة لمواكبة المستجدات المتسارعة في القطاع، تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنظيم قطاع الطاقة على أساس التوازن بين جميع الأطراف ذات العلاقة.



وكنتيجة طبيعية للتنظيم المتوازن شهد قطاع الكهرباء في المملكة تطورا في إنتاج الكهرباء وزيادة الحمل الاقصى للنظام الكهربائي خلال العام 2022، حيث بلغت الطاقة الكهربائية المولدة 22,545.7 جيجا واط/الساعة، وبلغت ذروة الحمل الأقصى 4010 ميجا واط لذات العام.



ويشتمل النظام الكهربائي في الأردن على محطات التوليد الرئيسة وشبكات النقل ذات الفولطية 132 و400 كيلو فولط، التي تربط المحطات مع مراكز الأحمال في مختلف مناطق المملكة، وخط الربط 400 ك.ف مع سورية والكبل البحري 400 ك.ف الذي يربط الشبكة الأردنية مع الشبكة المصرية، إضـافة إلـى مـركـز التحكـم الوطني وكذلك شـبكات التوزيع التي تـغـذي السكان بالكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء التي تغذي الأقاليم المختلفة بالمملكة بالطاقة الكهربائية.



وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يأتي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في الأردن نتيجة الزيادة في الاستهلاك المحلي للكهرباء على مستوى القطاعات كافة، فقد بلغت نسبة استهلاك المباني السكنية والعامة من الكهرباء 48% بينما يستهلك القطاع الصناعي 21 % والقطاع التجاري والفنادق 15 % وتبلغ نسبة استهلاك القطاع الزراعي وضخ المياه 14 % في حين تستهلك إنارة الشوارع 2 % من الطاقة الكهربائية الكلية.



وتعتبر الطاقة المتجددة من مصادر توليد الطاقة الكهربائية النظيفة المهمة والمستدامة في الأردن، وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة للمشاريع التي يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها إلى شركات الكهرباء ومشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور ما مجموعه (2576.8) ميجاواط خلال العام 2022.

ويتمثل المصدر الثالث والأخير لتوليد الكهرباء من مصادر محلية في الأردن الحرق المباشر للصخر الزيتي، وهو مشروع تنفذه شركة العطارات للطاقة سعيا لتوليد الكهرباء باستطاعة (470 ميجا واط)، حيث تم تشغيل الوحدة الأولى لمحطة توليد الطاقة الكهربائية خلال العام 2022 وبحمولة كاملة (235 ميجا واط)، ولا زالت اختبارات التشغيل التجاري للوحدة الثانية في مرحلة الإجراء.