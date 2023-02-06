قطع مؤقت للطريق الصحراوي بسبب الغبار والأمن يُحذر

الوكيل الإخباري - قطعت إدارة الدوريات الخارجية مؤقتاً الطريق الصحراوي في منطقة ( الزميلة وسواقة للسير القادم من عمان باتجاه الجنوب في منطقة ضبعة، وللسير القادم من الجنوب باتجاه عمان في منطقة القطرانة).

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وقالت الإدارة، أن ذلك جاء بسبب الغبار الكثيف، موضحة أن الدوريات بالموقع للدلالة والإرشاد .



وجددت مديرية الأمن العام تحذير المواطنين، وضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والتنقل بين محافظات المملكة وتجنّب الاقتراب من مجاري السيول والأودية تجنباً لحدوث أيّ مكروه .



كما حذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة لا سيّما في بعض المناطق الجنوبية والشرقية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.



وتشهد مناطق في المملكة رياحا قوية مثيرة للغبار، وتوقع سقوط أمطار غزيرة وثلوج، وذلك إثر منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة شديدة البرودة .