الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تغلق سوق الحلال التابع لها.. وتعاين المواشي الواردة للمسلخ

مرصد الزلازل: هزة جديدة في تركيا شعر بها الأردنيون قبل قليل

تعطل خلاط باطون يغلق نفق الملتقى بعمان

الذهب عالمياً يعاود الصعود بشكل ملحوظ

تعليق دوام مدارس الفترة المسائية في البادية الشمالية والرويشد

المدينة الاقتصادية والنفط والكهرباء أبرز الملفات الأردنية العراقية الأربعاء

الذكرى الرابعة والعشرون ليوم الوفاء والبيعة تصادف غداً

وفاة شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنا وحفيدا لها جراء الزلزال

بيانات من سفارات عربية في تركيا وسوريا

قطع مؤقت للطريق الصحراوي بسبب الغبار والأمن يُحذر

الإثنين، 06-02-2023 12:25 م

قطع مؤقت للطريق الصحراوي بسبب الغبار والأمن يُحذر

FnyMWttXgAIdBKZ


الوكيل الإخباري - قطعت إدارة الدوريات الخارجية مؤقتاً الطريق الصحراوي في منطقة ( الزميلة وسواقة للسير القادم من عمان باتجاه الجنوب في منطقة ضبعة، وللسير القادم من الجنوب باتجاه عمان في منطقة القطرانة).

اضافة اعلان


وقالت الإدارة، أن ذلك جاء بسبب الغبار الكثيف، موضحة أن الدوريات بالموقع للدلالة والإرشاد .


وجددت مديرية الأمن العام تحذير المواطنين، وضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والتنقل بين محافظات المملكة وتجنّب الاقتراب من مجاري السيول والأودية تجنباً لحدوث أيّ مكروه .


كما حذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة لا سيّما في بعض المناطق الجنوبية والشرقية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

وتشهد مناطق في المملكة رياحا قوية مثيرة للغبار، وتوقع سقوط أمطار غزيرة وثلوج، وذلك إثر منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة شديدة البرودة . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-07-13 at 2.59.58 PM

أمانة عمان تغلق سوق الحلال التابع لها.. وتعاين المواشي الواردة للمسلخ

هزة

مرصد الزلازل: هزة جديدة في تركيا شعر بها الأردنيون قبل قليل

329625521_627765179110722_284401486466423842_n

تعطل خلاط باطون يغلق نفق الملتقى بعمان

WhatsApp Image 2023-02-06 at 1.37.50 PM

سلطة المياه: ضبط حفارتين في المفرق

وفيات web 2

التربية تنعى وفاة الطفلة تالا الفتنة

659a161c-57216_1_1628717815

إغلاق وإيقاف 42 منشأة عن العمل بالزرقاء

أخبار متعلقة
file

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة والرؤية الافقية في رأس النقب 50 متراً

Z7SQ2xe4zARA8y1269v5JMIAJ28eyBTOOk2t8wwc

اصابتان بتدهور مركبة على الصحراوي

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

تدهور تريلا على الطريق الصحراوي دون إصابات

الدوريات الخارجية 3

موقف بطولي من رجال الأمن يحول دون وقوع كارثة

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

طرق خارجية تشهد حركة سير نشطة وقوية - أسماء

324656781_705329834479308_3407470875951981385_n

الدوريات الخارجية: الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي إغلاقات