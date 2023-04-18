قمّة الأردن الأولى للأمن السيبراني في عمان بـ 25 أيلول

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطنيّ للأمن السيبرانيّ يوم الثلاثاء الموافق 18 نيسان، 2023 مذكّرة تفاهم مع جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات "إنتاج" بهدف تعزيز الشراكة وتأطير التعاون والتنسيق بين الفريقين في عقد قمّة الأردن الأولى للأمن السيبرانيّ Dot Cyber Summit 2023، والّتي من المقرّر عقدها بتاريخ 25 أيلول 2023.



ووفقاً لمذكّرة التفاهم، تعقد القمّة بتنظيم من المركز وبالشراكة مع جمعيّة "إنتاج"، وبحضور خبراء ومتخصّصين في هذا المجال.

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وتناقش القمّة حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.



تشارك في القمّة مسؤولين وشخصيات من مؤسّسات حكوميّة من قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى شركات أردنيّة متخصّصة في مجال الأمن السيبرانيّ، وشركات عاملة في القطاعات الأخرى الّتي يتطلّب عملها تجنّب المخاطر السيبرانيّة، كالشركات الماليّة والمصارف.



وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسّام المحارمة، أن القمة تهدف لوضع الأردن على خارطة المنطقة كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني. وستكون القمة نقطة التقاء لرؤساء مراكز وهيئات الأمن السيبراني والمسؤولين عن هذا القطاع المهم في المنطقة ومن دول العالم، وسيحضرها خبراء ومتحدثين مرموقين.

إلى جانب ذلك تهدف القمة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة وتأسيس شراكات دولية وإقليمية، حيث تمثل هذه القمة شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأضاف المحارمة أن المركز الوطني للأمن السيبراني هو الجهة الوطنية المرجعية في الأمن السيبراني، ويأتي تنظيم هذه القمة انسجامًا مع هذا الدور وتعزيزًا لمكانة ودور المركز على المستوى الوطني.

وأوضح المحارمة أن القمة ستركز على حماية البنية التحتية والحرجة والخدمات الرقمية الأساسية. فالأمن السيبراني هو مُمكّن للتحوّل الرقمي ولا يمكن نشر الثقافة الرقمية بدون وجود ثقة لدى المستخدمين بأن هذه الخدمات الرقمية محمية وأمينة.



وأكّد رئيس هيئة المديرين لجمعيّة "إنتاج"، عيد أمجد الصويص، أنّ القمّة سترسم خارطة طريق لتعزيز الأمن السيبرانيّ عبر القطاعين العامّ والخاصّ، فضلاً عن تعزيز قدرة الشركات الأردنيّة على تسويق خدماتها الخاصّة بالأمن السيبرانيّ في المنطقة. واعتبر أن رفع حالة الوعي بتلك المخاطر يمكّن أصحاب القرار من اتّخاذ الإجراءات اللازمة للحماية منها وبسرعة كبيرة.

وشدّد على أنّ هذه القمّة سيكون لها دور في تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسّسات في هذا المجال، لا سيّما أنّها ستكون ملتقى يجتمع فيه الخبراء لتبادل المعلومات والأفكار وتسليط الضوء على المشاكل المرتبطة بالأمن السيبرانيّ وإيجاد أفضل الممارسات للحدّ منها.



لفت الصويص إلى أنّ حجم سوق الأمن السيبرانيّ عالميّاً يتزايد باستمرار وفقاً لتقارير الأبحاث والاستشارات في هذا المجال، إذ من المتوقّع أن يستمرّ هذا النموّ في الأعوام القادمة؛ نظراً للتحدّيات الأمنيّة المستمرّة الّتي تواجه المؤسّسات والأفراد. وأوضح أنّ حجم سوق الأمن السيبرانيّ عالميّاً بلغ 173 مليار دولار في 2022، ومن المتوقّع أن يصل إلى 266 مليار دولار بحلول عام 2027، بحسب تقارير دوليّة.

وبالمقابل، تشير تقارير أخرى إلى أنّ قيمة سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمن السيبرانيّ بلغت 20 مليار دولار بنهاية عام 2022، في حين من المتوقّع أن يصل إلى 44 مليار دولار بحلول 2027، بسبب التزايد المتوقّع في حجم البيانات واستخدام الحوسبة السحابيّة وتوسّع الإنترنت من الأشياء والتحوّل الرقميّ العالميّ