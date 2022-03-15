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الثلاثاء، 15-03-2022 05:59 م

كتيبة الدبابات /5 تنفذ تمرين "الضربة الحاسمة" بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة - صور

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الوكيل الاخباري - نفذت كتيبة الدبابات/٥ الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى أمس الاثنين، تمريناً عسكرياً ليلياً (الضربة الحاسمة) في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور قائد المنطقة.

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واستمع قائد المنطقة إلى إيجاز مفصل قدمه القائمين على التمرين حول مجريات التمرين والأهداف المرجوة منه وآلية التنفيذ وسير الخطة التدريبية للتمرين.


ويهدف التمرين إلى تنمية القدرات والمهارات القتالية للمشاركين، وتأهيل وتدريب مرتبات المنطقة للعمل في مختلف الظروف والأوقات، واشتمل التمرين على سيناريو يحاكي هجوم معاكس ليلي (على مستوى سرية) للتعامل مع قوة معادية مدافعة، ورمايات مختلفة للأسلحة المتوسطة والثقيلة، ورماية دبابة السينتارو، ورمايات من طائرات ليتل بيرد مزوده بصواريخ CARVET، ورماية قناصين.


وأظهر المشاركون في التمرين معنويات عالية ومستوىً متميزاً واحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم.


حضر التمرين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 






 




 

 


 

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